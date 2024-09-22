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        Zonguldak'ta "Çocuklarımıza sahip çıkalım" yürüyüşü düzenlendi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "Çocuklarımıza sahip çıkalım" yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:22 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:32
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        Zonguldak'ta "Çocuklarımıza sahip çıkalım" yürüyüşü düzenlendi
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "Çocuklarımıza sahip çıkalım" yürüyüşü yapıldı.

        Alaplı Kadın Platformu öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan bir grup kadın ve çocuk, düdük çalarak Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

        Grup, "Çocuk susar, sen susma", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın" yazılı dövizler de açtı.

        Türkiye Anneler Derneği Alaplı Şube Başkanı ve Alaplı Kadın Platformu Sözcüsü Duygu Güneş Ercan, yaptığı konuşmada, çocukların hayatına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

        Ercan, çocukların hayatına kastedenlere karşı çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Çocukları koruyan, onların eğitimi, gelişimi başta olmak üzere geleceğini güvence altına alan yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın düşlerini karanlığa teslim etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

        Gözyaşlarına hakim olamayan Ercan, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını yarıda kesti.

        Etkinlik, açıklamanın ardından sona erdi.

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