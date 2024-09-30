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        Zonguldak'ta trafik denetiminde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira ceza

        Zonguldak'ta trafik denetimlerinde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:00
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        Zonguldak'ta trafik denetiminde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira ceza
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        Zonguldak'ta trafik denetimlerinde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira ceza kesildi.

        Kentte trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İncevaz Çaybaşı Sokak ve Gazipaşa Caddesi'nde motosikletlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Uygulama noktasında 42 aracın kontrol edildiği denetimde, 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan, 1 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 2 sürücüye eşya taşıma kutusunu tescil belgesine işlettirmemekten, 2 sürücüye de araç dikiz aynalarını kullanılabilir durumda bulundurmamaktan 17 bin 960 lira ceza uygulandı.

        Ekiplerin, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri yoğun şekilde sürdüreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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