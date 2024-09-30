Zonguldak'ta trafik denetiminde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira ceza

Uygulama noktasında 42 aracın kontrol edildiği denetimde, 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan, 1 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 2 sürücüye eşya taşıma kutusunu tescil belgesine işlettirmemekten, 2 sürücüye de araç dikiz aynalarını kullanılabilir durumda bulundurmamaktan 17 bin 960 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.