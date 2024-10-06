Zonguldak'ta "Kaybettiklerimiz İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi

CHP Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanlığınca "Kaybettiklerimiz İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

Madenci Anıtı'nda basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat, kadınlara yönelik şiddetin sadece bireysel sorun değil, derin toplumsal yara olduğunu belirtti.

Pulat, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine de değinerek, "Narin'izmizi kaybetmenin acısı tarifsiz. Genç hayatı vahşice söndürdüler. Umutlarını ve geleceğini çaldılar. Masum yavrumuz acımasızca katledildi. Narin okula gidemedi. Özgürce sokakta oynaması gerekirken bir avuç toprağa mahkum edildi. Hayattan zalimce koparıldı. Acımız da öfkemiz de çok büyük." diye konuştu.