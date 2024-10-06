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        Zonguldak'ta "Kaybettiklerimiz İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi

        CHP Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanlığınca "Kaybettiklerimiz İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:43
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        Zonguldak'ta "Kaybettiklerimiz İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi
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        CHP Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanlığınca "Kaybettiklerimiz İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Madenci Anıtı'nda basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat, kadınlara yönelik şiddetin sadece bireysel sorun değil, derin toplumsal yara olduğunu belirtti.

        Pulat, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine de değinerek, "Narin'izmizi kaybetmenin acısı tarifsiz. Genç hayatı vahşice söndürdüler. Umutlarını ve geleceğini çaldılar. Masum yavrumuz acımasızca katledildi. Narin okula gidemedi. Özgürce sokakta oynaması gerekirken bir avuç toprağa mahkum edildi. Hayattan zalimce koparıldı. Acımız da öfkemiz de çok büyük." diye konuştu.

        Bu insanlık suçunu işleyenlerin derhal hesap vermese gerektiğini vurgulayan Pulat, "Sorumlu olan herkesten bu olayın hesabı sorulmalı. Narinler'imizin güvenle yaşayacağı bir ülke için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

        "Kaybettiklerimiz İçin Pedal Çeviriyoruz" etkinliği, açıklamanın ardından Liman Caddesi'ne kadar bisiklet süren ve pankartlar eşliğinde yürüyen grubun tekrar Madenci Anıtı'na dönmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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