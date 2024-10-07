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        Küba'da tersanedeki gemide meydana gelen patlamada ölen işçiler Zonguldak'ta defnedildi

        Küba'da çalıştıkları gemide meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler Halil Karadeniz ve Fuat Türkyılmaz'ın cenazeleri, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:38
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        Küba'da tersanedeki gemide meydana gelen patlamada ölen işçiler Zonguldak'ta defnedildi
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        Küba'da çalıştıkları gemide meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler Halil Karadeniz ve Fuat Türkyılmaz'ın cenazeleri, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

        Küba'daki tersanede geçen hafta bir şirkete ait gemide yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Karadeniz (44) ve Türkyılmaz'ın (41) cenazeleri, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi.

        Buradan ilçeye bağlı Danişmentli köyündeki evlerine götürülen işçiler için helallik alındı, dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Cenazeler, kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, işçilerin ailelerinin yanı sıra Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinar, siyasi partilerin ilçe başkanları, firma yetkilileri ve köy sakinleri katıldı.

        Bu arada, 3 çocuk babası Karadeniz ile 4 çocuk babası Türkyılmaz'ın çocukluk arkadaşı oldukları, bir süredir Küba'da çalıştıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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