Küba'da tersanedeki gemide meydana gelen patlamada ölen işçiler Zonguldak'ta defnedildi

Küba'da çalıştıkları gemide meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler Halil Karadeniz ve Fuat Türkyılmaz'ın cenazeleri, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Küba'daki tersanede geçen hafta bir şirkete ait gemide yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Karadeniz (44) ve Türkyılmaz'ın (41) cenazeleri, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Buradan ilçeye bağlı Danişmentli köyündeki evlerine götürülen işçiler için helallik alındı, dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Cenazeler, kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.