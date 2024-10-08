Zonguldak'tan kısa kısa

Daha sonra spor ve zeka oyunları oynayan öğrenciler, keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

Zonguldak Gençlik Merkezi'nde atölye ve etkinlik çalışmaları devam ediyor.

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, su kuyusunda mahsur kalan kediyi kurtardı.

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