Zonguldak'tan kısa kısa
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çiğdemli köyünde fındık tarlasında bulunan 9 metrelik su kuyusuna kedi düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, su kuyusunda mahsur kalan kediyi kurtardı.
İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yaptığı açıklamada, su kuyusuna iple inerek kediyi kurtardıklarını belirtti.
-Öğrenciler, Zonguldak Gençlik Merkezi'ni gezdi
Zonguldak Gençlik Merkezi'nde atölye ve etkinlik çalışmaları devam ediyor.
Kozlu Atilla İlkokulu öğrencileri, Gençlik Merkezi atölyelerini ziyaret ederek "Tarihe Açılan Odalar" hakkında bilgi aldı.
Daha sonra spor ve zeka oyunları oynayan öğrenciler, keyifli vakit geçirme imkanı buldu.
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