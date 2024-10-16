Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
Zonguldak'ta denizde hortum meydana geldi.
Zonguldak'ta denizde hortum meydana geldi.
Kentte aralıklarla etkili olan yağmur sonrası denizde hortum oluştu.
Etkisini kısa sürede yitiren hortum, herhangi bir hasara neden olmadı.
Sahilden görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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