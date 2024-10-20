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        Zonguldak'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan çift evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 23:58 Güncelleme: 20.10.2024 - 23:58
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        Zonguldak'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan çift evlerinde ölü bulundu.

        Belediye Sitesi Mahallesi'nde ikamet eden Yunus D. (62) ve eşi Şehnaz D'den (60) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen karı kocanın cenazeleri, incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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