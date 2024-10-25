Zonguldak'tan kısa kısa

Bu çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Başkan Özcan Ulupınar'a teşekkür etti.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evde temizlik hizmeti ekipleri, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çaycuma Zeus Spor Kulübü antrenörü Zekai Usluoğlu, Özkan'ın 200 metre karışık, 50 metre serbest ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde belirlenen sürelerin altında yüzerek barajı aştığını kaydederek, kendilerine bu başarıya ulaşma şansı tanıyan Çaycuma Belediyesine teşekkür etti.

Çaycuma Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 3. Vize Yarışması'nda B2 barajını geçen Özkan, Samsun'da düzenlenecek bölge yüzme yarışlarına katılacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.