Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Çaycuma Zeus Spor Kulübü öğrencisi Asel Mina Özkan, Samsun'da düzenlenecek bölge yüzme yarışlarına katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'tan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaycuma Zeus Spor Kulübü öğrencisi Asel Mina Özkan, Samsun'da düzenlenecek bölge yüzme yarışlarına katılmaya hak kazandı.

        Çaycuma Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 3. Vize Yarışması'nda B2 barajını geçen Özkan, Samsun'da düzenlenecek bölge yüzme yarışlarına katılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çaycuma Zeus Spor Kulübü antrenörü Zekai Usluoğlu, Özkan'ın 200 metre karışık, 50 metre serbest ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde belirlenen sürelerin altında yüzerek barajı aştığını kaydederek, kendilerine bu başarıya ulaşma şansı tanıyan Çaycuma Belediyesine teşekkür etti.

        - Devrek'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek

        Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evde temizlik hizmeti ekipleri, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

        Bu çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Başkan Özcan Ulupınar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Köyün ilk kadın muhtarı babasının izinde halka hizmet ediyor
        Köyün ilk kadın muhtarı babasının izinde halka hizmet ediyor
        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli adliyede
        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli adliyede
        Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil, TUSAŞ'a yönelik terör s...
        Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil, TUSAŞ'a yönelik terör s...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta karaya oturan kargo gemisi yeniden yüzdürüldü
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta karaya oturan kargo gemisi yeniden yüzdürüldü
        Zonguldak'ta kargo gemisi karaya oturdu
        Zonguldak'ta kargo gemisi karaya oturdu
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa