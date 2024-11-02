Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta partisinin Kilimli İlçe Kongresi'nde konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu milleti hiçbir şer şebekesi korkutamaz, bugüne kadar korkutamadığı gibi. Korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü ülkemizden temizleyinceye kadar bu mücadele devam edecek." dedi.

Kilimli ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Kilimli İlçe Kongresi'nde konuşan Tunç, AK Parti'nin millet ve dava hareketi olduğunu söyledi.

Tunç, 22 yıldır ülkenin her köşesini eserlerle donattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm teşkilat olarak, milletin güvenine layık olabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Muhalefetin "karalama siyaseti" nedeniyle milletten destek bulamadığını belirten Tunç, milletin hissiyatına tercüman olarak isteklerini yerine getirerek taleplerden geri durmamanın, milli irade bayrağını milletle beraber yere düşürmemelerinin, durmadan çalışmalarının, iktidarda kalmalarının en önemli sebebi olduğunu anlattı. AK Parti'nin geçmiş dönemde kapatma davasıyla karşılaştığını anımsatan Tunç, "Kurucu üyeleri arasında başörtülü olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine dava açılan bir partiyiz. 'Başörtülü kurucu üye olamaz.' diyor. Bugün milletvekili de memur da olabiliyor. Polisler yaka paça üniversite birincisi kızlarımızı kürsülerden atmadılar mı? İşte o Yassıada, vesayetçi, darbeci zihniyet. Biz onların hiçbirine milletimizin desteğiyle geçit vermedik, pabuç bırakmadık." diye konuştu.

Tunç, ülkenin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için çalıştıklarını, eğitimde, enerjide, savunma sanayisinde çok önemli yatırımlar yapıldığını anlattı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına değinen Tunç, "TUSAŞ'a neden saldırdılar, TUSAŞ'a o teröristler neden geldi, nedir dertleri? Türkiye'nin savunma sanayisini hazmedememek, onu baltalamak, korkutmak. Korkar mı bu millet? İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlıyor. Bu milleti hiçbir şer şebekesi korkutamaz, bugüne kadar korkutamadığı gibi. Korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü ülkemizden temizleyinceye kadar bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tunç, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen maşa ve taşeronlara da hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini, Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber milletçe birlik ve beraberlik içerisinde inşa edeceklerini dile getirdi. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Tunç, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptıklarını hatırlattı. Tunç, orada bir terör devletinin oluşmasını engellediklerini anlatarak, şöyle devam etti: "Doğu Akdeniz işgal edilmek üzereydi. Libya'yla mecliste mutabakat, anlaşma yaptık. Muhalefet karşı geldi. 'Libya'da ne işiniz var?' dedi. Aynı şekilde 'Suriye'de ne işimiz var?' dediği gibi. Biz dedik ki 'Libya'yla deniz yetki alanları anlaşması yapmamız lazım, askerimizi oraya göndermemiz lazım. Doğu Akdeniz'deki tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan oradaki bir damla suda bile Türk milletinin hakkı var.' dedik. Doğu Akdeniz'i işgal ettirmedik. Ama ana muhalefetin lideri ne yaptı, ne dedi? 'Ne işimiz var Libya'da, niye asker gönderiyoruz, ne işimiz var Suriye'de?' dedi hatta 30 yıllık Azeri kardeşlerimizin Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarının kurtarılmasında kardeşlerimize yardıma gittiğimizde bu ülkenin ana muhalefeti dedi ki 'Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor.' diye bütün dünyaya yaygara yapmadı mı? Nasıl siyaset bunlarınki? Böyle halkçılık olabilir mi, böyle cumhuriyetçilik olabilir mi? Tabelada cumhuriyet yazmakla tabelada halkçı yazmakla halkçı olunmaz, cumhuriyetçi olunmaz."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Cumhur İttifakı'yla Türkiye Yüzyılı'nı milletle birlikte inşa edeceklerini dile getiren Tunç, insanı güçlendireceklerini, istikrarlı kalkınma hamleleriyle yine icraata devam edeceklerini söyledi. - "Önümüzdeki 4 yılı kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgemizi hazırladık" Tunç, Filistin'deki insanlık dramına Türkiye'nin sessiz kalmadığına dikkati çekerek, "Uluslararası Adalet Divanında da Uluslararası Ceza Mahkemesine verdiğimiz delillerle de o soykırımcıların uluslararası hukuk nezdinde insanlığın huzuruna çıkarak hesap vermelerini inşallah sağlayacağız. Öbür dünyada zaten hesaptan, ilahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar. Rabbim onları kahredecek inşallah. Bundan hiç şüphemiz yok." dedi.

Şu anda Meclisin gündeminde yargı reformu belgeleriyle ilgili çalışmaların olduğunu aktaran Tunç, "9. Yargı Paketi Meclisin gündeminde. 10. Yargı Paketi Adalet Komisyonunun görüşmeleri tamamlandı. O da genel kurulun gündemine geliyor ve önümüzdeki 4 yılı kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgemizi de hazırladık. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uzun süren duruşmalar yerine daha kısa zamanda sonuçlanacak, gecikmeden sonuçlanacak ve hakkıyla tecelli edecek bir adalet sisteminin tesisi konusunda 22 yıldır çok mesafe aldık. İnşallah önümüzdeki 4 yılın planını da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunç, bu belgenin, özellikle yeni ihtiyaçlar, yeni gelişen durumlar, yeni suç tipleri, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan sorunlar, bilişim suçları, internet, tüm bunları kapsayacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en kaliteli hizmeti alabilmesinin yolunu açacak. Öncelikle suç ve suçluyla mücadelede daha kararlı olmamızı ve sokaklarımızın daha huzurlu olmasını sağlayacak. Milletimizin huzurlu bir geleceğe adım atması noktasındaki gayretleri daha da artıracak yeni düzenlemeleri inşallah Meclisimizin, milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz ve Yargı Reforumu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda yasama, yürütme, yargı hep birlikte gece gündüz çalışarak milletimize hak ettiği hizmetleri götürmenin gayretinde olacağız inşallah."