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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ta "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:12
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak'ta "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, hasta taşıyan ambulanslar kadar hastaya gitmek için çaba sarf eden sağlık görevlilerine de yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

        Kendisine zaman zaman "Ambulans boş ama yine de sirenleri çalarak gidiyor" denildiğini hatırlatan Güner, şunları kaydetti:

        "Niye siren çalıyor?' diye sitem etmeyin. Hastaya ulaşmak için çok aceleci davranıyoruz. Bir sağlık personelinin hastaya müdahale etmesi bekleniyor. Bu nedenle boşken de 'Niye siren çalıyor?' diye sitem etmeyin çünkü yaşam ile ölüm arasındaki çizgi çok ince. Şehir merkezlerinde hedefimiz, bize çağrı düştükten sonra 10 dakika, kırsalda da 30 dakika içerisinde ulaşmak. Kırsalda bunu sağlama oranımız daha yüksek ama şehir merkezinde bu oranı sağlamakta çok zorlanıyoruz. Çünkü şehir içi trafiğimiz sıkışık. Araçlarımız ilerlemekte çok zorluk çekiyor. Lütfen ambulans gördüğünüzde yol verin. Ambulansa verdiğiniz yol, aslında bir hayata yol vermektir."

        Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

        - Şehit Aileleri Derneğinden GMİS Genel Başkanı Yeşil'e ziyaret

        Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

        Yorulmaz, tüm madencilerin gününü kutladıklarını, maden ve vatan şehitlerini rahmetle andıklarını ifade etti.

        Yeşil de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkesi ve vatanı için mücadele ederken şehit düşen tüm maden ve vatan şehitlerini saygı, şükran ve rahmetle andı.

        Konuşmaların ardından Yorulmaz, Yeşil'e üzerinde ismi yazılı ve dernek logosunun bulunduğu porselen kupa takdim etti.

        - OBA Perdesan, kentteki 3. Ar-Ge Merkezi'ni açtı

        Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde 400 çalışanıyla yurt içi ve dışında perde üretimi gerçekleştiren OBA Perdesan, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarının onayıyla Zonguldak'ta 3. Ar-Ge Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Firmanın yöneticisi Yaman Altuğ, kurucu Yüksel Altuğ'un adının verildiği Ar-Ge Merkezi'nin sektörün geleceğine yönelik yapılan güçlü bir yatırım olduğunu belirtti.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı Karadeniz Ereğli'nin, güçlü sanayisi ile her zaman emeğin ve alın terinin müstesna diyarı olduğunu, bünyesinde barındırdığı demir-çelik fabrikası, maden ocağı ve emekçi balıkçıların bu ilçenin önemini simgelediğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve ilçe protokolü, açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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