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        Zonguldak'ta yılbaşı denetiminde 4 iş yerine 867 bin 120 lira ceza kesildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında yapılan denetimde 4 iş yerine 867 bin 120 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:37
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        Zonguldak'ta yılbaşı denetiminde 4 iş yerine 867 bin 120 lira ceza kesildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında yapılan denetimde 4 iş yerine 867 bin 120 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Defterdarlık, İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimde, eksiklikleri tespit edilen 4 işletmeye toplam 867 bin 120 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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