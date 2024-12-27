Zonguldak'ta yılbaşı denetiminde 4 iş yerine 867 bin 120 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Defterdarlık, İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında yapılan denetimde 4 iş yerine 867 bin 120 lira ceza uygulandı.

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