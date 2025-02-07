Zonguldak'ta madenciler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Depremde kahramanca görev yapan madencilerimiz, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmayarak Kur'an-ı Kerim programı düzenledi. Çalıştıkları maden ocağı önünde, mesai saatleri öncesi depremde kaybettiğimiz canları anarak dualar ettiler. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kandilli beldesindeki TTK Armutçuk Müessesesinde kuyu başında yapılan anma programında, depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

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