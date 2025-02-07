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        Zonguldak'ta madenciler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua etti

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:43
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        Zonguldak'ta madenciler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua etti
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kandilli beldesindeki TTK Armutçuk Müessesesinde kuyu başında yapılan anma programında, depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Depremde kahramanca görev yapan madencilerimiz, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmayarak Kur'an-ı Kerim programı düzenledi. Çalıştıkları maden ocağı önünde, mesai saatleri öncesi depremde kaybettiğimiz canları anarak dualar ettiler. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

        GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, şube yöneticileri, kurum yetkilileri ile maden işçilerinin katıldığı programda dua edildi.

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