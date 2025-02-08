Zonguldak'ta kömürlükte başlayıp eve sıçrayan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, kömürlükte ve evde hasara neden oldu.

Ontemmuz Mahallesi Nene Hatun Sokak'taki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tek katlı müstakil eve sıçradı.

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