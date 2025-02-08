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        Zonguldak'ta kömürlükte başlayıp eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ta kömürlükte başlayıp eve sıçrayan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 02:46 Güncelleme: 08.02.2025 - 02:46
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        Zonguldak'ta kömürlükte başlayıp eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Zonguldak'ta kömürlükte başlayıp eve sıçrayan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Ontemmuz Mahallesi Nene Hatun Sokak'taki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tek katlı müstakil eve sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ev ve kömürlükte bulunan mutfak tüpleri itfaiye ekiplerince evin yanındaki boş alana taşındı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, kömürlükte ve evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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