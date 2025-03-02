TÜBİTAK'ta 3 alanda birincilik kazanan Zonguldaklı öğrenciler, Türkiye finalinde yarışacak

ZONGULDAK-56. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ankara Bölge Sergisi'nde Zonguldak'tan katılarak matematik, biyoloji ve kimya alanında bölge birincisi olan öğrenciler, Türkiye finalinde yarışacaklar.

Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Mehmet Çelikel Lisesi öğrencileri Metehan Soylu (16), Zeynep Ece Özaçmak (15), Simge Gül Zor (15) ve Berke Başaran (14), matematik öğretmeni Murat Şimşek danışmanlığında hazırladıkları "Çok Değişkenli Fonksiyonel Regresyon Denklem Üreteci" projesiyle Ankara'da düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

Öğrenci Özaçmak, AA muhabirine, TEKNOFEST yarışmalarına katıldıklarını ve otonom araçlar için rota planlama yazılımı geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, kullandıkları algoritmaların yetersiz kaldığını fark ettiklerini, bunun üzerine polinom regresyonları araştırarak yeni çözüm geliştirme fikrinin doğduğunu anlattı.

Birincilik elde ettiklerin projeyi daha da geliştirmeyi düşündüklerini aktaran Özaçmak, "Aslında bu matematiksel bir proje. Yapay zeka modellerinin matematiksel temeli diyebiliriz. Gelecekte bunu daha da ileri taşıyarak yabancı görüntü işleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan, tamamen yerli ve milli olarak kendi sistemimizi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Çelikel Lisesi matematik öğretmeni ve proje danışmanı Murat Şimşek, öğrencilerin büyük bir emek harcadığına dikkati çekerek, "İşin büyük bir yorgunluk kısmı var. Ama bu yorgunlukların hepsi ödül töreninde inanılmaz bir hazza ve zevke dönüştü. Umarım her öğretmen bu zevki tadar." dedi.

Şimşek, projenin çok özgün ve yenilikler içerdiğinden bahsederek, "Bir de bunun Türkiye finali ayağı var. Türkiye’de 12 bölgeden gelecek birincilerle finalde yarışacağız. Bizim projemizin üzerine daha fazla şeyler koymamız gerekiyor. Elimizden gelen katkıyı öğrencilerimizle beraber göstereceğiz." diye konuştu.

Öğrenci Zor, projenin raporlama ve oluşturma sürecinde yer aldığını ancak TÜBİTAK yarışmalarındaki ekip üye sayısının sınırlı olması nedeniyle yarışmaya katılamadığı için deneyimi birebir yaşayamadığını dile getirerek, bu durumun değişmesi gerektiğini kaydetti.