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        Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için siyah gelinlik tasarladı

        Zonguldak'ta esnaflık yapan Şule Erol Darakcı, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için siyah gelinlik tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:51
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        Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için siyah gelinlik tasarladı
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        Zonguldak'ta esnaflık yapan Şule Erol Darakcı, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için siyah gelinlik tasarladı.

        Kentte 19 yıldır esnaflık yapan evli ve 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Darakcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için siyah gelinlik tasarlamaya karar verdi.

        Kısa sürede çalışmalara başlayan Darakcı, bir haftada tasarımını yapıp diktiği gelinliği mağazasında sergiliyor.

        Darakcı, gazetecilere, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

        Tasarladığı siyah gelinliğin üzerindeki detayların birer mesaj taşıdığını belirten Darakcı, kadınların yaşadıkları zorlukları anlatmak istediğini kaydetti.

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