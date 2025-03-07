Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için siyah gelinlik tasarladı

Kentte 19 yıldır esnaflık yapan evli ve 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Darakcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için siyah gelinlik tasarlamaya karar verdi.

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