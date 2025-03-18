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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:12
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ulupınar, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, yüce Türk milletinin büyük imkansızlıklara rağmen bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğunu belirtti.

        Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın habercisi olduğunu aktaran Ulupınar, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışmanın istiklal mücadelesi için elzem olan ruhu ortaya çıkardığını ifade etti.

        Ulupınar, "Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı ve bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile milletimiz, kendisini tarihten silmek isteyenlere, imkansızlıklara rağmen büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirtmiştir." ifadelerini kullandı.

        - Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda yeni düzenleme yapılacak

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda yeni düzenleme yapılacağını bildirdi.

        Bozkurt, gazetecilere, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen ekibin stat içi ve çevresinde yaptığı incelemelerin ardından kale arkalarına 500'er olmak üzere toplamda 1000 kişilik tribün ve 4 yeni soyunma odası yapımının yanı sıra stat koltukların ve korkulukların değişeceğini belirtti.

        Bölgesel Amatör Lig 5. grupta lider Karadeniz Ereğli Belediyespor'a şampiyonluk yolunda başarı dileyen Bozkurt, yapılacak düzenlemelerin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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