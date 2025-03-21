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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:33
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özölçer, mesajında, milli kültürümüzün en değerli miraslarından biri olan nevruzun birlik, dirlik, barış, tabiatın uyanışı, baharın gelişi, kardeşliğin ve dayanışmanın timsali olduğunu belirtti.

        Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a kadar milletin milli kültürünü taşıdığı her coğrafyada yaşamaya devam eden bu kutlu günün, asırlardır coşkuyla kutlanarak bereketin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olarak kabul edildiğini aktaran Özölçer, şunları kaydetti:

        "Kadim milletimizin en köklü geleneklerinden nevruz, geçmişten geleceğe binlerce yıllık süre içinde milletimizi ortak sevinç ve duyguda, birlik ve beraberlik ruhunda bir araya getiren hoşgörünün ve barışın müellifidir. Coşkuyla idrak edilen milli bayramımız olan nevruzda yakılan her ateş kötülüğün defini, temizliğin ve mutluluğun gelmesini dilemenin bir simgesidir."

        - Karadeniz Ereğli Belediyesinden emekli olan işçilerin kıdem tazminatları ödendi

        Karadeniz Ereğli Belediyesinden emekli olan 42 işçinin kıdem tazminatlarının ödendiği bildirildi.

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyeden emekli olan işçilerle bir araya geldi.

        Emekli olanların haklarını zamanında ödeyemediklerini anlatan Posbıyık, "Geçtiğimiz dönemde belediyeden emekli olan 108 kişiye 58 milyon lira belediyenin öz kaynaklarından ödemiştik. İller Bankasından teminat aldık ve özel bir bankayla görüştük. İmzamızı attık, paramızı aldık ve ödemelere başladık." dedi.

        Posbıyık, işçilere teşekkür ederek emeklilik hayatlarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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