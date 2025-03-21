Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehir mezarlığında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Mezarlık Müdürü Tayfun Özcan, şehir mezarlığında arife ve bayram günleri yapılacak ziyaretler öncesi ekiplerin alanda görevlendirildiğini söyledi.

Asri mezarlıkta tırpan ve temizlik, bakım ve onarım işlemlerine başladıklarını belirten Özcan, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

- Devrek'te temizlik çalışması sürüyor

Devrek'te temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye binası, yeni terminal alanı, baston park, mezarlıklar, cadde ve sokakların ekipler tarafından yıkanıp süpürülerek temiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daha temiz ve yaşanabilir ilçe oluşturmak adına temizlik çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü, ilçe sakinlerinin hijyenik ve sağlıklı ortamda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken özveriyi göstermeye büyük ehemmiyet verdiklerini kaydetti.

- Muhtarlardan Demir'e ziyaret

Zonguldak Merkez Dilaver Muhtarı Bülent Bektaş ve İnağzı Muhtarı Birol Somuncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret etti.

Muhtarlar, mahallelerine verdiği destek dolayısıyla Demir'e teşekkür etti.

Demir de halka hizmet eden muhtarlara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştığını ifade ederek, ziyaret için muhtarlara teşekkür etti.