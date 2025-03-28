Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklaması:

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarıyla mücadelede bu yıl 335 denetim gerçekleştirildiğini, 46 kaçak ocak kapatıldığını, 238 ton kaçak kömür ele geçirildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 19:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklaması:
        ABONE OL

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarıyla mücadelede bu yıl 335 denetim gerçekleştirildiğini, 46 kaçak ocak kapatıldığını, 238 ton kaçak kömür ele geçirildiğini belirtti.

        Hacıbektaşoğlu, valilik binasındaki genel asayiş ve güvenlik toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak maden ocaklarının kente özgü bir olay olduğunu söyledi.

        Kaçak maden ocaklarının başka kentlerde çok fazla görülmediğini aktaran Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarıyla ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

        Kaçak maden ocaklarıyla mücadelede 1 Ocak-26 Mart 2025 tarihleri arasında 335 denetim gerçekleştirildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Bu denetimler sonucunda 46 kaçak ocak kapatılmıştır. 19 adli ve idari işlem yapılarak 238 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, denetim sayısında yüzde 14, ele geçirilen kaçak kömür miktarında ise yüzde 310 oranında artış gerçekleşmiştir." dedi.

        Vali Hacıbektaşoğlu, kette kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların güvenliği, huzuru ve refahı için yıl boyunca sürdürülen çalışmaların Ramazan Bayramı öncesinde de aynı titizlikle devam ettiğini ifada etti.

        Hacıbektaşoğlu, daha sonra bu yılın başından itibaren kent genelinde yürütülen güvenlik ve denetim faaliyetleri ile bayram süresince alınan önlemlere ilişkin veriler paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta 3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı
        Kürekle üzerine doğru koştuğu dayısını itip yere düşürdü
        Kürekle üzerine doğru koştuğu dayısını itip yere düşürdü
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı kapatıldı
        99 yaşında CHP'nin ön seçiminde oy kullanmaya geldi (2)
        99 yaşında CHP'nin ön seçiminde oy kullanmaya geldi (2)
        99 yaşında CHP'nin ön seçiminde oy kullanmaya geldi
        99 yaşında CHP'nin ön seçiminde oy kullanmaya geldi