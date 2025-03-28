Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklaması:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarıyla mücadelede bu yıl 335 denetim gerçekleştirildiğini, 46 kaçak ocak kapatıldığını, 238 ton kaçak kömür ele geçirildiğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, valilik binasındaki genel asayiş ve güvenlik toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak maden ocaklarının kente özgü bir olay olduğunu söyledi.

Kaçak maden ocaklarının başka kentlerde çok fazla görülmediğini aktaran Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarıyla ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

Kaçak maden ocaklarıyla mücadelede 1 Ocak-26 Mart 2025 tarihleri arasında 335 denetim gerçekleştirildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Bu denetimler sonucunda 46 kaçak ocak kapatılmıştır. 19 adli ve idari işlem yapılarak 238 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, denetim sayısında yüzde 14, ele geçirilen kaçak kömür miktarında ise yüzde 310 oranında artış gerçekleşmiştir." dedi.