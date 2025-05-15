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        Zonguldak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:27
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        Zonguldak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Faruk Başol'un (24) kullandığı 67 TK 499 plakalı otomobil, Değirmenağzı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık görevlileri tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Başol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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