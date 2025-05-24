Zonguldak'ta üniversite mezuniyet töreninde evlilik teklifi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mezuniyet töreninde diploma alan bir öğrenci, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Üniversiteye bağlı Devrek, Çaycuma ve Gökçebey meslek yüksekokullarının 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet töreni, Devrek Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi.

Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programından mezun olan Kerem Cuhadar, törende kız arkadaşı Sema Can Erdal'a evlenme teklifi yaptı.

Mezuniyet törenini daha anlamlı kılmak istediğini belirten Cuhadar, "Hayatımın en önemli kararını seninle paylaşmak istiyorum. Benimle evlenir misin?" sözlerinin ardından diz çöküp Erdal'a evlenme teklifinde bulundu.

Şaşkınlık yaşayan Erdal, gözyaşları içerisinde "evet" yanıtını verdi.

Cuhadar ve Erdal, kep atma töreninde hem mezuniyetin hem de özel teklifin mutluluğunu yaşadı.

Törene katılan akademisyen, öğrenci ve aileler de çifti tebrik etti.