Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Eski Mahalle'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçların yanı sıra belediyeye ait tente devrildi.
Ağaçların devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine ağaçların çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Devrilen ağaçları kaldırmak için ekiplerce çalışma başlatıldı.
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