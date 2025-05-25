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        Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:10
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        Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Eski Mahalle'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçların yanı sıra belediyeye ait tente devrildi.

        Ağaçların devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine ağaçların çevresine güvenlik şeridi çekildi.

        Devrilen ağaçları kaldırmak için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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