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        Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:53
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        Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

        Kerem Çetinkaya'nın (31) kullandığı 67 LY 796 plakalı otomobil, Çaycuma-Ankara kara yolu sanayi sitesi kavşağında yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan F.M.S. (20) yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye yaralılardan Kerem Çetinkaya, sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        F.M.S'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan Kerem Çetinkaya'nın, Genel Maden İşçileri Sendikasında makam şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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