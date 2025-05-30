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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:17
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 12 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda F.D, S.Y, H.İ.T. ve B.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        F.D, S.Y. ve H.İ.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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