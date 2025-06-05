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        Zonguldak merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:09
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        Zonguldak merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, siber suçlarla mücadele kapsamında, Gökçebey'de ikamet eden bir kişinin internet üzerinden 542 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Gökçebey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Aksaray, Sivas, Şanlıurfa'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda 25 dijital materyal ve 10 bin dolar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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