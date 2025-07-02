Zonguldak'ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Erkan Apartmanı'nın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Zonguldak'ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlama hasara neden oldu.

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