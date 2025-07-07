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        Zonguldak'ta eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:49
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        Zonguldak'ta eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde yaşayan E.B. (41) ile eşi Özlem B. arasında (35) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi sonucu E.B. bıçakla eşini yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli E.B'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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