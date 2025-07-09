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        Zonguldak'ta çalılık yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık yangını, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:55
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        Zonguldak'ta çalılık yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık yangını, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

        Karabacak Mahallesi'nde bir evin ön tarafında bahçe temizliği yapılırken çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çalılık alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın, organize sanayi bölgesindeki fabrikalara, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

        Fabrikada çalışan işçilerin de müdahalede bulunduğu yangında yaklaşık 3,5 dönümlük alan zarar gördü.

        Alaplı Kaymakamı ve Karadeniz Ereğli Kaymakam Vekili Selçuk Köksal, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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