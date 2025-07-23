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        Zonguldak'ta Kıbrıs gazileri arasında bocce müsabakaları düzenlendi

        Zonguldak'ta Kıbrıs Barış Harekatı gazileri arasında bocce müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:53
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        Zonguldak'ta Kıbrıs gazileri arasında bocce müsabakaları düzenlendi
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        Zonguldak'ta Kıbrıs Barış Harekatı gazileri arasında bocce müsabakaları gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında gazilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlıkları desteklenerek aktif ve sıhhatli bir yaşlanma geçirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek hedefiyle Kıbrıs Barış Harekatı gazileri arasında bocce müsabakaları düzenlendi.

        Kentin 7 ilçesindeki gazilerden 7 takım oluşturuldu. Takımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile huzurevi müdürlükleri bünyesindeki bocce sahalarında idman yaptı.

        Gerçekleştirilen 21 müsabaka sonunda en çok puanı alan Zonguldak Merkez Gaziler Bocce Takımı ile Karadeniz Ereğli Gaziler Bocce Takımı arasında final karşılaşması düzenlendi.

        Müsabaka Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse'nin temsili atışıyla başladı.

        Maç sonunda birinciliği elde eden Zonguldak Merkez Gaziler Bocce Takımı'na kupa, müsabakalara katılım sağlayan gazilere de madalya takdim edildi.

        Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam, kurum müdürleri, gaziler ile eşleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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