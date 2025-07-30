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        Zonguldak'ta, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:20 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:20
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        Zonguldak'ta, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

        Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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