Dünya 3.'sü 55 yaşındaki veteran güreşçi, gözünü altın madalyaya dikti

GÖKHAN YILMAZ - Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan milli sporcu Varol Demirköse, Macaristan'da yapılacak organizasyondan altın madalyayla dönmek istiyor.

Çocukluk yıllarında gönül verdiği güreş sporuna azim ve kararlılıkla devam eden 55 yaşındaki milli sporcu Demirköse, 3 evladının yanı sıra birçok güreşçiyi Türk sporuna kazandırdı.

Veteran kategoride ulusal şampiyonlukları, bir kez dünya üçüncülüğü ve 3 kez dünya beşinciliği bulunan Demirköse, yeni başarılara imza atmak için yoğun çalışmaya devam ediyor.

Macaristan'ın Tatabanya kentinde 7-12 Ekim tarihlerindeki Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'da 78 kiloda mindere çıkacak milli sporcu, Türk bayrağını kürsünün zirvesinde göndere çektirmeyi hedefliyor.

- "Bütün yılı çalışarak geçirdik"

Varol Demirköse, AA muhabirine, 45 yıldır güreş sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Zorlu çalışma sürecinin neticesinde 20 günde 8 kilo verdiğini anlatan Demirköse, "Şampiyonada kesinlikle ülkeme altın madalya getirmeyi hedefliyorum. Ülkemi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.