        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Dünya 3.'sü 55 yaşındaki veteran güreşçi, gözünü altın madalyaya dikti

        GÖKHAN YILMAZ - Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan milli sporcu Varol Demirköse, Macaristan'da yapılacak organizasyondan altın madalyayla dönmek istiyor.

        Giriş: 06.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:14
        Dünya 3.'sü 55 yaşındaki veteran güreşçi, gözünü altın madalyaya dikti
        GÖKHAN YILMAZ - Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan milli sporcu Varol Demirköse, Macaristan'da yapılacak organizasyondan altın madalyayla dönmek istiyor.

        Çocukluk yıllarında gönül verdiği güreş sporuna azim ve kararlılıkla devam eden 55 yaşındaki milli sporcu Demirköse, 3 evladının yanı sıra birçok güreşçiyi Türk sporuna kazandırdı.

        Veteran kategoride ulusal şampiyonlukları, bir kez dünya üçüncülüğü ve 3 kez dünya beşinciliği bulunan Demirköse, yeni başarılara imza atmak için yoğun çalışmaya devam ediyor.

        Macaristan'ın Tatabanya kentinde 7-12 Ekim tarihlerindeki Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'da 78 kiloda mindere çıkacak milli sporcu, Türk bayrağını kürsünün zirvesinde göndere çektirmeyi hedefliyor.

        - "Bütün yılı çalışarak geçirdik"

        Varol Demirköse, AA muhabirine, 45 yıldır güreş sporuyla ilgilendiğini söyledi.

        Zorlu çalışma sürecinin neticesinde 20 günde 8 kilo verdiğini anlatan Demirköse, "Şampiyonada kesinlikle ülkeme altın madalya getirmeyi hedefliyorum. Ülkemi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Demirköse, bugüne kadarki çalışmalarının başarılı olacağını gösterdiğini dile getirerek destek veren Türkiye Güreş Federasyonuna teşekkür etti.

        Şampiyonada zirvede yer almayı çok istediğini dile getiren Demirköse, "Geçtiğimiz dünya şampiyonasından geldiğimiz günden bir gün sonra çalışmalarımıza başladık. Hiç ara vermedik. Bütün yılı çalışarak geçirdik. İnanıyorum ki bu şampiyonada rengini şehit kanımızdan alan şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız ve İstiklal Marşı'mızı okutacağız." diye konuştu.

        Şampiyonaya katılacak sporcuların birbirinden değerli olduğuna dikkati çeken Demirköse, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu sporcular geçmişte Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sporcular. Hepsi kıdemli, usta sporcular. Burada basit bir sporcu yok. Geçmişte dünya çapında derece almış, insanların televizyonlarda hayranlıkla izlediği sporcularla mücadele edeceğiz. Gittiğimiz şampiyona oldukça önemli. Güreş çok ağır bir spor. Her gün 2-3 saat antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyoruz. Milletimizin desteğiyle mücadele ediyoruz. Milletimizden dua istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

