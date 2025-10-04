Zonguldak'ta Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı

Zonguldak'ta Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Kadınlar tarafından organize edilen yürüyüş öncesi katılımcılar, İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi.

Gruptakiler, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Madenci Anıtı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Betül Demir, Gazze'deki katliama ve soykırıma "dur" demek için yürüdüklerini söyledi.

Vicdanlarının ağır yara aldığını dile getiren Demir, yaşanan soykırıma sessiz kalmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Demir, Gazze'de yaşananların, insanlık onuruna karşı işlenen organize suç olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Orada kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve masum siviller, yaşama hakkından mahrum bırakılıyor. Bu sadece Filistin halkına değil, bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu bir cinayettir. Her geçen dakika bombalarla paramparça olan bir çocuk, yıkılan bir yuva, sönen umut demektir. Zonguldak'tan bu tabloya bakarken tarihin ve vicdanımızın bizi affetmeyeceğini biliyoruz. Sessizlik, suça ortak olmaktır. Yarın evlatlarımız, torunlarımız bize dönüp, 'Sen o gün ne yaptın? Zulme karşı çıktın mı, yoksa sessiz mi kaldın?' dediğinde cevabımız olmalı."