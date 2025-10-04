Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı

        Zonguldak'ta Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kadınlar tarafından organize edilen yürüyüş öncesi katılımcılar, İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi.

        Gruptakiler, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Madenci Anıtı'na kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Betül Demir, Gazze'deki katliama ve soykırıma "dur" demek için yürüdüklerini söyledi.

        Vicdanlarının ağır yara aldığını dile getiren Demir, yaşanan soykırıma sessiz kalmanın mümkün olmadığını ifade etti.

        Demir, Gazze'de yaşananların, insanlık onuruna karşı işlenen organize suç olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Orada kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve masum siviller, yaşama hakkından mahrum bırakılıyor. Bu sadece Filistin halkına değil, bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu bir cinayettir. Her geçen dakika bombalarla paramparça olan bir çocuk, yıkılan bir yuva, sönen umut demektir. Zonguldak'tan bu tabloya bakarken tarihin ve vicdanımızın bizi affetmeyeceğini biliyoruz. Sessizlik, suça ortak olmaktır. Yarın evlatlarımız, torunlarımız bize dönüp, 'Sen o gün ne yaptın? Zulme karşı çıktın mı, yoksa sessiz mi kaldın?' dediğinde cevabımız olmalı."

        Konuşmanın ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Üniversite öğrencilerinin çevre dostu ulaşım aracı ödül getirdi
        Üniversite öğrencilerinin çevre dostu ulaşım aracı ödül getirdi
        Zonguldak'ta İsrail'i protesto için denize açıldılar
        Zonguldak'ta İsrail'i protesto için denize açıldılar
        Zonguldak'ta Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
        Zonguldak'ta Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
        Genç milli güreşçinin hedefi Balkan Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönme...
        Genç milli güreşçinin hedefi Balkan Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönme...
        Zonguldak'ta rahatsızlanan yolcusunu evine ulaştıran otobüs şoförüne "teşek...
        Zonguldak'ta rahatsızlanan yolcusunu evine ulaştıran otobüs şoförüne "teşek...