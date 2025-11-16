Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 21:30 Güncelleme: 16.11.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        B.K. idaresindeki tarım aracı, Hacımusa köyü Torunderesi- Pamuk Düzü istikametinde dereye devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan N.K. kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralı B.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta TDV Kadın Kollarının projeleri çocukların yüreklerini ısıttı
        Zonguldak'ta TDV Kadın Kollarının projeleri çocukların yüreklerini ısıttı
        Zonguldak'ta kaçak silah imalathanesinde 30 binin üzerinde fişek ele geçiri...
        Zonguldak'ta kaçak silah imalathanesinde 30 binin üzerinde fişek ele geçiri...
        Karadeniz Ereğli'de asayiş ve huzur uygulaması
        Karadeniz Ereğli'de asayiş ve huzur uygulaması
        Zonguldak'taki engelliler korosu türkülerle engelleri aşıyor
        Zonguldak'taki engelliler korosu türkülerle engelleri aşıyor
        Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
        Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
        Zonguldak'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklan...
        Zonguldak'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklan...