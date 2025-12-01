Müziğin birleştirici gücünde buluşan farklı meslek grupları 10 yıldır kulakların pasını siliyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta farklı yaş ve mesleklerden katılımcıların oluşturduğu Türk sanat müziği korosu, sanatseverlerin beğeniyle takip ettiği konserlere yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Kilimli Folklor Sanat ve Eğitim Derneğinin (KİFSED) çatısı altında sosyal aktivitede bulunmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaklaşık 10 yıl önce bir araya gelen, aralarında ev kadını, memur, emekli subay, öğretmen ve işçi gibi farklı mesleklerden 20 katılımcı, Türk sanat müziği eserlerini seslendirerek keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

Yaşları 35 ila 78 arasında değişen katılımcılar, yakaladıkları uyum sayesinde her yıl repertuvarlarını biraz daha genişleterek çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Koro üyeleri, bu zamana kadar yılda iki defa olmak üzere 20 konser verdi.

Müziğin birleştirici gücünde bulaşan ve müzikle huzur bulduklarını ifade eden katılımcılar, "yeni yıla merhaba" adı altında ocak ayında düzenleyecekleri konser için çalışmalarını Kilimli Gençlik Merkezinde sürdürüyor.

- "Her konserden sonra koromuz takdir alıyor" KİFSED Başkanı Hakan Çakır, AA muhabirine, derneğin 45 yıldır ilçede kültürel faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Bünyelerindeki Türk sanat müziği korosunun çalışmalarının 10 yıldır devam ettiğini belirten Çakır, yılda iki defa olmak üzere bu zamana kadar 20 konser verdiklerini anlattı. Çakır, "yeni yıla merhaba" adı altında ocak ayında yeni bir konser vereceklerini ifade ederek, "Amacımız kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak. Koromuzda çok farklı meslek gruplarından insanlar var. Aramızda emekli subay, işçi, memur, ev kadını var. Halkın her kesiminden insanı derneğimizin çatısı altında barındırıyoruz. Onlar da bu sosyal etkinliklere ilgi gösteriyor." dedi. Koro üyelerinin günlük hayatta yaşadıkları yorgunluk, sıkıntı ve stresi burada atlatıp rahatlama imkanı bulduklarını dile getiren Çakır, "Koroya olumlu tepkiler alıyoruz. Zaten bu sayede koromuz 10 yıldır aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Her konserden sonra koromuz takdir alıyor. İnsanlar bir sonraki konseri iple çektiklerini bize söylüyor. Biz de istekleri geri çevirmeden çalışmalarımıza ara vermeden sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çakır, ellerinden geldiğince ilçede kültürlerini yaşatmak için faaliyetleri sürdüreceklerini, gençleri de aralarında görmek istediklerini sözlerine ekledi. - "Hayatın sert koşullarından bir nebze olsun kaçış noktamız" Ev kadını Esra Koçak da koroda aile ortamının bulunduğunu belirterek, "Dışarıdaki bütün stresi unuttuğumuz, her türlü derdimizi, sıkıntımızı kapıda bıraktığımız, müzik ve sanatla buluştuğumuz bir yer burası. İnsanların buraya gelmek istiyor ancak 'Sesimiz iyi değil.' düşünceleri oluyor. Müzik, insanı motive eden, stresten uzaklaştıran, hayatın sert koşullarından bir nebze olsun kaçış noktamızı sağlayandır. Şarkı söylemek kolay ve zevkli, sadece metodunu bilmek önemli. Onu da hocamız gerekli şekilde bize anlatıyor." ifadelerini kullandı. Emekli subay 78 yaşındaki Hüsamettin Özesmer ise beyin kanaması geçirdiğini, doktorlarının müzikle uğraşarak rahatlamasını tavsiye ettiğini anlatarak, batı müziğini sevdiğini, sanat müziğini çok bilmediğini ancak bir hocasının tavsiyesiyle koroya başladığını ifade etti.