Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri, Zonguldak'ta saha ziyareti yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri, Zonguldak ve ilçelerinde kaymakamlar ve okul müdürleriyle görüştü, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri, Zonguldak ve ilçelerinde kaymakamlar ve okul müdürleriyle görüştü, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla birim amirlerince tüm illerde okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer paydaşlarla Bakanlığın eğitim politikalarına ilişkin istişareler sürdürülüyor.
Bakan Tekin’in katılımıyla, bugün düzenlenen Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü açılış programı öncesinde de genel müdürler, Zonguldak merkez ve 7 ilçesinde okulları ziyaret ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyaretlerde kaymakamları ve diğer yöneticilerle de görüşme gerçekleştirildi.
Sınıflarda derslere katılan, öğretmenler odasında da öğretmenlerle buluşan genel müdürler, ayrıca her kademedeki yöneticilerin katılımıyla toplantılar yaptı.
Yapılan toplantılar ve görüşmelerde yönetici ve öğretmenlerin görüş, öneri ve talepleri dinlenildi, eğitim öğretime ilişkin yürütülen faaliyetler değerlendirildi.
Yerelde karşılaşılan problemlerin çözülmesine dönük istişarelerin yapıldığı toplantılarda, Bakanlığın yürüttüğü politikalar ve sahadan gelen talepler doğrultusunda uygulamada yapılan değişiklikler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantılarda yönetici ve öğretmenler, Bakanlığın karar alma süreçlerine dahil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.