Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri, Zonguldak'ta saha ziyareti yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri, Zonguldak ve ilçelerinde kaymakamlar ve okul müdürleriyle görüştü, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla birim amirlerince tüm illerde okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer paydaşlarla Bakanlığın eğitim politikalarına ilişkin istişareler sürdürülüyor.

Bakan Tekin’in katılımıyla, bugün düzenlenen Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü açılış programı öncesinde de genel müdürler, Zonguldak merkez ve 7 ilçesinde okulları ziyaret ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde kaymakamları ve diğer yöneticilerle de görüşme gerçekleştirildi.

Sınıflarda derslere katılan, öğretmenler odasında da öğretmenlerle buluşan genel müdürler, ayrıca her kademedeki yöneticilerin katılımıyla toplantılar yaptı.

Yapılan toplantılar ve görüşmelerde yönetici ve öğretmenlerin görüş, öneri ve talepleri dinlenildi, eğitim öğretime ilişkin yürütülen faaliyetler değerlendirildi.