Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 18:59 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde, dün tekel bayi önünde C.Ç. (51) ile Murat Yangun (28) arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

        Görüntüde, taraflar arasında tartışma çıkması, Yangun'un bıçaklanması, olay yerindeki kişilerin kavgayı ayırmaya çalışması ve daha sonra Yangun'un kendi imkanlarıyla araca binip hastaneye gitmesi yer alıyor.

        Dün çıkan kavgada C.Ç, Yangun'u bıçaklamış, kavgayı ayırmak isteyen büfe çalışanı H.G. de (25) yaralanmıştı. Kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden ve akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı C.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?

        Benzer Haberler

        2 sevgili uyuşturucu ile yakalanınca soruşturma genişledi; 5 tutuklama
        2 sevgili uyuşturucu ile yakalanınca soruşturma genişledi; 5 tutuklama
        Madencilerin "kara elmas" mesaisi, fotoğraf karelerinde ölümsüzleşiyor
        Madencilerin "kara elmas" mesaisi, fotoğraf karelerinde ölümsüzleşiyor
        Alaplı'da pat pat kazası: 2 yaralı
        Alaplı'da pat pat kazası: 2 yaralı
        Alaplı'da köylere ücretsiz cenaze desteği
        Alaplı'da köylere ücretsiz cenaze desteği
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        İstanbul'dan Ereğli'ye 3 bin adet extacy uyuşturucu getiren sevgililer yaka...
        İstanbul'dan Ereğli'ye 3 bin adet extacy uyuşturucu getiren sevgililer yaka...