Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde, dün tekel bayi önünde C.Ç. (51) ile Murat Yangun (28) arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Görüntüde, taraflar arasında tartışma çıkması, Yangun'un bıçaklanması, olay yerindeki kişilerin kavgayı ayırmaya çalışması ve daha sonra Yangun'un kendi imkanlarıyla araca binip hastaneye gitmesi yer alıyor.

Dün çıkan kavgada C.Ç, Yangun'u bıçaklamış, kavgayı ayırmak isteyen büfe çalışanı H.G. de (25) yaralanmıştı. Kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden ve akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı C.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.