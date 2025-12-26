Zonguldak'ta sağlıklı yaş alma semineri gerçekleştirildi

Programda ayrıca yaşlılık dönemine hazırlığın yalnızca ileri yaşlarda değil, yaşamın her döneminde planlanması gereken süreç olduğuna değinildi.

Sunumlarda sağlıklı yaşlanma, yaşlılıkta fiziksel ve ruhsal sağlık, hareketin önemi, yaşlılık planlaması, sosyal destek mekanizmaları ve aktif yaşlanma konuları ele alındı.

Programda geriatri uzmanı, fizyoterapist, gerontolog ve sosyolog tarafından katılımcılara yönelik bilgilendirici sunum gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın önemine değindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yaş alma semineri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.