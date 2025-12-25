Habertürk
        Zonguldak'ta yüksek riskli gebeler ev ziyaretleriyle takip ediliyor

        Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (ÇEKÜS) birimi ekiplerince anne ve bebek sağlığının korunması ile anne ölüm oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yüksek riskli gebeler evlerinde ziyaret ediliyor.

        25.12.2025 - 15:51
        Zonguldak'ta yüksek riskli gebeler ev ziyaretleriyle takip ediliyor
        Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, yaptığı yazılı açıklamada, anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak, hizmet kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla Yüksek Riskli Gebelik Takip Modülünün hayata geçirildiğini bildirdi.

        Gün, ülkede en sık görülen anne ölüm nedenleri dikkate alınarak hazırlanan modül kapsamında kentte belirlenen yüksek riskli gebelerin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının koordinasyonunda, ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde görev yapan hekim ve ebelerden oluşan ekiplerce düzenli olarak takip edildiğini kaydetti.

        Gün, ÇEKÜS Birimi Program Sorumlusu Yeşim Geniş, Koordinatör Ebe Şeyda Azaklı Köksal ve Hemşire Melek Ören'in ev ziyaretlerinde, gebelik sürecindeki izlemlerin düzenli yapılmasının önemi, yüksek riskli gebelerin hastanede doğum yapması gerekliliği, ilgili branşlarda muayene olunması ve doğum yapılacak hastanenin planlanması konularında bilgilendirme ve rehberlik hizmeti sunduğunu anlattı.

        Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve saha uzmanlarının katılımıyla "Riskli Gebeliklerin Yönetimi ve Anne Ölümlerine Etkisi" konulu çalıştay düzenlendiğini anımsatan Gün, şu ifadeleri kullandı:

        "Çalıştay sonucunda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarla, Yüksek Riskli Gebeliklerin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yakın takip yapılabilmesi için Muayene Bilgi Yönetim Sisteminde (MBYS) 'Gebelik İşlemleri' kısmına 'Yüksek Riskli Gebe Listesi' gebe ekranı oluşturulmuş olup, yüksek riskli gebe listelerinin takibine imkan sağlanmıştır."

