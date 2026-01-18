Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 22:08 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:08
        Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Veyisoğlu Köyü İbrahimbeyoğlu Mahallesi'nde üç katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

