        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta madenciler Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı

        Zonguldak'ta maden işçileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde yaşamını yitirenleri dualarla andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:00
        Zonguldak'ta madenciler Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı
        Zonguldak'ta maden işçileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde yaşamını yitirenleri dualarla andı.


        Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, maden işçileri depremin 3. yılında çalıştıkları Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra ve Karadon müesseselerindeki maden ocaklarının önünde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini, acılarının tazeliğini koruduğunu belirtti.

        Depremin ardından bölgede canlarını hiçe sayarak 4 bin madenci olarak gönüllü görev yaptıklarını aktaran Arslanbuğa, madencileri üstün gayretleri dolayısıyla kutladı.

        Törene kurum müdürleri, sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

