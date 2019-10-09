Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altına kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki özel olarak işletilen bir maden ocağında yaşandı. İddialara göre, maden işçileri ocakta çalıştıkları sırada göçük meydana geldi. Madende çalışan Erol Akçaoğlu isimli maden işçisi ocakta mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından Akçaoğlu'na ulaşıldı.

Kısa sürede olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gönderildi. Güvenlik güçleri de olay yerine giderek bölgede güvenlik önlemi aldı. Göçükten çıkartılan işçiye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin yaşamını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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