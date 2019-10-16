İş adamından Araplara veto Geredeli İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Yalçın: “Araplara bu memleketten bir şey satmak istemiyorum, nerede yaşamak istiyorlarsa orada yaşasınlar”

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yatırımlarını sürdüren Geredeli İnşaat’ın sahibi Şahin Yalçın, son yaşanan olaylara rağmen inadına yatırıma devam ettiklerini ifade etti. Araplara önceden yatırım gözüyle baktıklarını fakat Barış Pınarı Harekatında Türkiye’ye destek vermedikleri için artık Araplara bir şey satmak istemiyorum” dedi.

Zonguldak’ta 30 yıldır hizmet veren iş adamı Şahin Yalçın, yapımı devam eden Trio Towers ve yapımına yeni başlanan Geredeli Kampüs projeleri hakkında bilgiler verdi. Ülkede ekonomik sıkıntıya rağmen ülke ekonomisine katkı sağlamak ve iş istihdamı sağlamak için toplam maliyeti 215 milyon maliyeti bulan projelerle çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Trio Towers projesinde anahtar teslim noktasına geldiklerini belirten Yalçın, “Trio’yu yüzde 95 seviyelerine getirdik. Hatta anahtar teslim noktasına getrdik. Arsa sahiplerine, daire sattığımız arkadaşlara kullanıma açtık şu an oturanlar var. Bu ekonomik sıkıntıda Allah’a şükür bu projeyi bitirdik. Yıl sonuna doğru ikinci bloğumuz olan 18 katlı bloğumuza başlayacağız. Bu ekonomide ne kadar devletimize ne kadar katkı yapabiliyorsak KDV ve SSK’sından sigortasında gurur duyuyoruz. İnsanlarında dönüp bir bakmalarını istiyoruz. 30 yıldan bu yana bu piyasadayız. 2001 yılından bu yana yap sat yapıyoruz. Bugüne kadar binlerce daire teslim ettik. Triomuzda İş Bankası ile 0, 78 anlaşmamız var. Bu oranlarda müşterilerimize kredi kullandırabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizden Araplara satış yok nerede yaşamak istiyorlarsa orada yaşasınlar”

Barış Pınarı Harekatında Türkiye’ye destek vermeyen Araplar için açıklamalarda bulunan Geredeli İnşaat’ın sahibi Şahin Yalçın, “Önceden Araplara yatırım gözüyle bakıyorduk artık bir haftadır devam eden Barış Pınarı Harekatındaki davranışları tavırları ile bizim ülkemize destek vermediler. Bizim ülkemize karşı kin ve nefretle bakıyorlar bizde bu yüzden Araplara satmayı düşünmüyoruz. Artık Araplara bu memleketten bir şey satmak istemiyorum. Nerede yaşamak istiyorlarsa gitsinler orada yaşasınlar” dedi.

“Zonguldak’a toplamda 215 Milyon TL yatırımımız var”

Zonguldak’ta ruhsatları ile beraber şu anda 90 bin metre kare inşaat ruhsatı almış tek firma olduklarını ifade eden Yalçın, “Burasıda yeni Projemiz Geredeli Kampüs Zonguldak’ımıza hayırlı olsun 300 konutluk yatırım maliyeti 60 Milyon ve üzeri olan bir projemiz. 200 adet 1+1 80 adet 2+1, 20 tane 3+1 gördüğünüz gibi 1 kat ve altı tümüyle altı 2 kat işyeri ve 700 bin metre kare otopark. Tam Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezinin tam yanında Zonguldak’ımızda ruhsatları ile beraber şu anda 90 bin metre kare inşaat ruhsatı almış tek firmayız. 90 bin metre kare çok büyük bir yatırım maliyeti olan bir metrekaredir. Toplamda 215 milyon TL’ye tekabül ediyor. Zonguldak bu konuda tek firmayız. Hedefimiz bir kısmı 36 ayda diğer bloğumuzla beraber toplamda 48 ayda hizmete açacağız” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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