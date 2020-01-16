Zonguldak'a şehit ateşi düştü

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HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyündeki ailesine acı haber verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin şehadet haberi, Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'nde oturan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi baba Satılmış, anne Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi'ye (18), Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit haberini alan Satılmış Miyanyedi gözyaşlarını tutamadı. Satılmış Miyanyedi'yi köylüler teselli etmeye çalıştı. Anne Naciye Satılmış da acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Sait Miyanyedi'nin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Sait Miyanyedi'nin 5 yıldır Sözleşmeli Er olarak Hakkari'nin Çukurca görev yaptığı öğrenildi.



ZONGULDAK 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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