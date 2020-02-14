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Down sendromlu Sadullah, müzikle hayata tutundu

DHA

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, down sendromlu Sadullah İbrahim Çayan (13), 4 yıldır devam ettiği belediye müzik korosu sayesinde hayata sarıldı. Piyano dersleri de alan İbrahim'in müziğe olan ilgisini görünce 4 yıldır haftanın iki günü derslere getiren anne Şafak Yiğit'in azmi de diğer annelere örnek oluyor. 

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, down sendromlu Sadullah İbrahim Çayan (13), 4 yıldır devam ettiği belediye müzik korosu sayesinde hayata sarıldı. Piyano dersleri de alan İbrahim'in müziğe olan ilgisini görünce 4 yıldır haftanın iki günü derslere getiren anne Şafak Yiğit'in azmi de diğer annelere örnek oluyor. 
Çaycuma Belediyesi, ilçedeki çocuklar için 4 yıl önce 'çocuk korosu' kurdu. Down sendromlu Sadullah İbrahim Çayan'ın rahatsızlığından dolayı içine kapanık bir hayat yaşamaması için mücadele veren annesi Şafak Yiğit, belediyeye başvurarak oğlunun da koroya alınmasını istedi. Belediye görevlilerinin kabul ettiği Sadullah İbrahim Çayan, 4 yıldır hiçbir provasını kaçırmadığı koroyla hayata yeniden tutundu. Çayan'ın korodaki çocuklarla kurduğu sıcak ilişki, kişisel gelişimine de katkı sağladı. Belediye bandosuna da girerek trampet çalmaya ve 3 ay önce de piyano dersleri almaya başlayan Çayan'ın mutluluğu annesini de mutlu etti.
Azmiyle down sendromlu çocukların ailelerine örnek olan Şafak Yiğit de oğlunun müzikle hayata tutunduğunu söyleyerek, "Çocuk korosu kurulduğunu duyduğumda alacaklarından bile emin değildim. Alınınca çok sevindim. Koro onu topluma karıştırdı. Sokakta yürürken çocuklar onu tanıyor, oda çocukları tanıyor. Müziğe ilgisi çok arttı. Çok faydası oldu. Müziğe yeteneği olduğunu burada öğrendik" dedi.
'MÜZİK SADULLAH'A ÇOK İYİ GELDİ'
Müzik öğretmeni Nuray Bahadır müziğin ve korodaki çocukların yakın ilgisinin Sadullah'ın gelişimine olumlu yansıdığını belirterek, şunları söyledi:
"İlk başta uyum sorunu biraz yaşadık ama sonra gayet güzel uyum sağladı. Bu tarz çocuklarda sosyalleşme çok önemli. Bazı özelliklerinden dolayı bu çocuklarımızı eve kapatmak yerine onları topluma sokarak çocuklarımızı geliştirebiliriz. Sadullah da biz bunu çok güzel gözlemledik. 4 yıldır bizimle. Şu an gerçekten çok büyük fark var. Müzik Sadullah'a çok iyi geldi. Her şekilde sosyal anlamda arkadaşlık ilişkilerinde şarkı anlamında çok çok iyi durumdayız. Burada annesinin azmi de çok önemli. Ona da bu azmi için teşekkür ediyorum." 
Çaycuma Belediyesi Müzik Koordinatörü Hamza Başören ve piyano öğretmeni Emre Malakçı da Sadullah'ın müzik sayesinde hayata daha sıkı bağlandığını fark ettiklerini söyledi. Korodaki öğrenciler de Sadullah ile birlikte aynı koroda olmaktan mutluluk duyduklarını, artık bir aile gibi olduklarını anlattı. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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