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Zonguldak'ta maden işçileri tedbirlerle işbaşı yaptı

DHA

Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 30 Mart'ta ara verilen üretime, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlandı. İşçiler, doktor kontrolünde ateşi ölçülüp, sosyal mesafe kurallarıyla maske takarak, ocağa indi.  Zonguldak ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocaklarında, toplam 6 bin 600 madencinin çalıştığı TTK'da işçilerin koronavirüs salgınından korunması için üretime 31 Mart'ta ara verildi. Maden ocaklarında belirli periyotlarla sadece bakım ve onarım işçileri görev yaptı. Saat 24.00 itibarıyla TTK'nın tüm ocaklarında mesai başladı. İşçiler, mesaiye...

Zonguldak'ta maden işçileri tedbirlerle işbaşı yaptı

<br>Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 30 Mart'ta ara verilen üretime, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlandı. İşçiler, doktor kontrolünde ateşi ölçülüp, sosyal mesafe kurallarıyla maske takarak, ocağa indi. <br>Zonguldak ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocaklarında, toplam 6 bin 600 madencinin çalıştığı TTK'da işçilerin koronavirüs salgınından korunması için üretime 31 Mart'ta ara verildi. Maden ocaklarında belirli periyotlarla sadece bakım ve onarım işçileri görev yaptı. Saat 24.00 itibarıyla TTK'nın tüm ocaklarında mesai başladı. İşçiler, mesaiye başlamadan önce ekipler tarafından ocak girişi ve iş yerleri dezenfekte edildi. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında ise 08.0016.00 vardiyası öncesi ocak önünde toplanan işçilerin ateşleri ölçüldü. İş yeri hekimi Dr. Metin Çelikiz tarafından işçilerin son kontrolleri yapıldı. Ardından ocak önünde sıraya giren işçiler, yer altına inmek için kullanılan asansörlere sırayla ve sosyal mesafe kurallarıyla alındı. 40 kişilik asansörlere 20 işçi alınarak ocağa indirildi. <br>İş yeri hekimi Dr. Çelikiz, üretime verilen arada ocağa giren bakım ve onarım işçilerinin de tüm tedbirler alınarak çalıştığını söyledi. Bugün işbaşı yapan işçilerin, bakanlığın aldığı tüm tedbirler uygulanarak, ocağa sokulduğunu kaydeden Dr. Çelikiz, "1 Haziran'dan itibaren ocağa inen işçilerimiz sosyal mesafe korunarak ocağa alındı. Aşağıda da çalışacakları yere gitmek için bindikleri faytonlarda da kişi sayısı azaltıldı. Asansörde işçi sayısı azaltıldı. Bizim için önemli üç şey var. Maske, sosyal mesafe ve el hijyeni. Servis araçlarında dahi sosyal mesafe kurallarına uymaları sağlanıyor. Bakanlığın aldığı tüm tedbirleri ocaklarımızda uyguluyoruz" dedi. <br>Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Teşkilatlandırma ve Eğitim Genel Sekreteri Tayfun Demir de işçilerin sağlık kontrollerinin takibinin yapıldığını belirterek, "Bugün şartlarımız ve imkanlarımız gerektiği şekilde iş güvenliğini alarak çalışmamıza başlamış bulunmaktayız. Burada toplam bin 400 işçi çalışıyoruz. Şimdi 6600 işçi ocağa iniyor. Bölgelerde tüm işçilerimiz iş başı yaptı. İşçilerimizin ateş ölçümleri yapıldı, maskeleri dağıtıldı" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-01 09:57:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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