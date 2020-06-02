16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladı

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<br>Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta 16 çalışanında koronavirüs tespit edilen iplik fabrikasında, diğer işçilerin ev izolasyonu sürelerinin dolmasının ardından tekrar üretim başladı.<br>Alaplı´da faaliyet gösteren 800 işçinin çalıştığı iplik fabrikasında 21 Mayıs'ta 3 işçide koronavirüs tespit edildi. 26 Mayıs günü ise Covid19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 16'ya çıktı. Bu kişilerin 12 yakını da koronavirüse yakalandı. Hastalar, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, üretime de ara verildi. Fabrikanın diğer işçileri de evde karantinaya alındı.<br>Diğer işçilerin izolasyon sürelerinin dolmasının ardından, dün itibariyle fabrikada yeniden üretim başladı. İşçilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapıldığı bildirildi.<br>Koronavirüs tespit edilen işçiler ile yakınlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ<br>2020-06-02 12:53:14<br>

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