Zonguldak'ta bir mahalle köy oldu

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Zonguldak İl Genel Meclisi Temmuz ayı 4’üncü birleşimi toplandı. Toplantıda Kdz. Ereğli İlçesi Keşkek Köyü Buruncuk Mahallesi ana köyden ayrılarak “Buruncuk” köyü oldu.

Zonguldak il Genel Meclisi Temmuz ayı 4’üncü birleşimi Necdet Karaveli başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın ardından bir önceki oturma ait tutanak özetinin okunup oylaması ile başladı. Gündem maddesinde yer alan, Kdz. Ereğli İlçesi Keşkek Köyü Buruncuk bağlısının, ana köyden ayrılarak “Buruncuk” adı altında bağımsız köy olma talebiyle ilgili İmar ve Bayındırlık, İçişleri, Köylere Yönelik Hizmetler ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Böylelikle il genelindeki köy sayısı 381'e yükselmiş oldu.

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