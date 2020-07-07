Zonguldak Adliyesi önünde avukatlardan oturma eylemi

<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Barosu avukatları, çoklu baro sistemine karşı oturma eylemi gerçekleştirdi.<br>Zonguldak Adliyesi önünde düzenlenen eyleme, avukatlar cübbeleriyle katıldı. Avukatlar adliyenin önünde oturma eylemi yaptı. Zonguldak Baro Başkanı Avukat Özel Eroğlu, çoklu baro sistemine karşı olduklarını söyleyerek, "Barolarla ilgili yapılması düşünülen değişiklikle ilgili eylem sürecine girdik. Bu sürece girmeden önce bütün ikna süreçlerini yaşadık. Biz işin paydaşı olduğumuz için uzun süre adalet komisyonundan çağrılmayı bekledik. Çağrılmadık. Bütün barolar olarak oturma eylemi yapma kararı aldık. Bu süreci kesmediğimizi kararlı bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Bu işin peşini bırakmadan takip edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-07-07 19:31:25<br>

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