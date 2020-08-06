Vincin sepetinden düşen genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta tabela işi için çıktığı vincin sepetinden düşen 25 yaşındaki Burak Çavdar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda sepette bulunan diğer işçinin ise ayağı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece 03.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, Deva Partisi İl Başkanlığı ofisinin cam kaplama ve tabela işleri için olay yerine vinç getirildi. 26 yaşındaki Burak Çavdar ve yanındaki arkadaşı İlyas A. (27) yerden biraz yükseldikten sonra vincin sepeti kırıldı. Bu sırada ayakta olduğu öğrenilen Çavdar dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan Çavdar, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Burak Çavdar ile sepette bulunduğu öğrenilen İlyas A.'nın ise ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan İlyas A.'nın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Burak Çavdar'ın otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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