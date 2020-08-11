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Vaka sayısı 7'ye yükselince Kaymakam, "yanılmadığımızı gördük" dedi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Korona Virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Kaymakam Çorumluoğlu ilçede toplam vaka sayısının 130'un üzerinde olduğunu, günlük tespit edilen vaka sayısının ise 4'te 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Vaka sayısı 7'ye yükselince Kaymakam, "yanılmadığımızı gördük" dedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Korona Virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Kaymakam Çorumluoğlu ilçede toplam vaka sayısının 130’un üzerinde olduğunu, günlük tespit edilen vaka sayısının ise 4’te 7’ye yükseldiğini açıkladı.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve bazı daire amirleri ile birlikte Erdemir Caddesi üzerinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda denetimlerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Çorumluoğlu ilçede bu güne kadarki toplam vaka sayısının 130’un üzerinde olduğunu söyledi. İlçede günlük tespit edilen vaka sayısının ise 4’ten 7’ye yükseldiğini belirten Çorumluoğlu, vaka sayılarındaki artışa göre belli bölgeleri karantina altına almayı düşünebileceklerini vurguladı. Çorumluoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; “Geçen hafta kaymakamlığın önünde ben vatandaşlarımızı uyarmıştım; önümüzdeki hafta için daha çok vaka bekliyoruz diye. Ve yanılmayı ümit ederken yanılmadığımızı gördük. 4 ile başlayan vaka sayımız günlük 7’ye çıktı. Bu da işlerin kötüye gittiğinin göstergesi. Biz devamlı olarak vatandaşlarımıza söylüyoruz. Sıcaklardan dolayı vatandaşlarımızın bunaldığını biliyorum. Ama aynı ailelerde ve köylerimizde de başlayarak bir vaka artışı söz konusu. Dün köylerimizde yine 23 tane vaka çıktı. Biz vaziyete göre karantinaya alıp almama durumunu değerlendiriyoruz" dedi.

"Ereğli'nin hak ettiği huzur ve mutluluk içinde bu mücadeleyi neticelendireceğiz"
Kaymakam Çorumluoğlu, şöyle devam etti:
"Beklediğimiz periyot olarak Ağustos ayının kötü geçeceğini bekliyoruz. Vatandaşlarımızı her seferinde uyardım. Kaymakamlık olarak, devlet olarak, kamu kuruluşları olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Düğün, asker uğurlamaları gibi sıkıntılı işlere girmemeleri yönünde vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bakanlığımızdan gelen yazıya göre de asker uğurlamaları kaldırıldı. Bunu vatandaşlarımız takip etsinler ve bize bildirsinler. Biz askerlerimizin daha rahat gitmeleri için kalabalık alan oluşturmalarını izin vermeyeceğiz. Ama biz de burada her noktaya polis dikemeyiz. Her köşeye jandarma ya da zabıta dikemeyiz. Eğer bir usulsüzlük oluyorsa benim telefon numaram burada basında var zaten. Bu telefon numarasını yazabilirler. Jandarmayı zabıtayı arasınlar. Neden? Çünkü bu bir vatandaşlık görevi. Eskiden vatandaşlık görevi dediğimiz zaman vergiyi ödemek diyoruz. Ama toplumun sağlığını korumak da hepimizin vatandaşlık görevi. Kurallara uymayan vatandaşlarımız lütfen kamu kuruluşlarının amirlerine, memurlarını arasınlar, inşallah el birliğiyle bunu atlatacağız. Bunun yanında pozitif vakalarımızda geçen hafta açıklamada bulunduğum gibi durumu iyi olan vatandaşlarımızı eve göndermeyi düşünüyoruz. Şu an için ‘hastanelerimizde yer kalmadı’ durumu söz konusu değil. Onu da kontrollü götürmeye çalışıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Ölümlü olmayan bir hastamızı hastanede yatırıp gereksiz yer işgalini önlemiş oluyoruz. Tedbirler devam edecek. Düğünde, plajda sıkıntılarımız var. Biz hep uyardık, kendi arkadaşlarımızda gittiler denetlediler. Zaten bir aylık sezon kaldı plajla düğünlerin yoğunlaşması anlamında. Özellikle fındık toplayan işçilerimize sesleniyorum. Özellikle dışarıdan gelen insanlarla yakın durmamalı. Bulaşma söz konusu olabilir. Hala virüsün bulaşma etkisinde azalma yok. Günlük 4 vaka vardı, bayramdan sonraki günlerde akşam 7 tane vakamız oluştu. Zonguldak’ta ve diğer ilçelerde de aynı şekilde gidiyor. Ben şu anda Alaplı’ya da vekalet yapıyorum. Alaplı bizden daha iyi durumda. Ama biz vatandaşlarımıza güveniyoruz, kamu kurumundaki arkadaşlarımıza güveniyoruz. Allah’ın izniyle virüsü yeneceğiz. Ereğli’nin hak ettiği huzur, sükûnet, sağlık ve mutluluk içerisinde bu mücadeleyi neticelendireceğiz. Şu anda kesin rakamı söyleyemiyorum. Ben biliyorum ama söylemiyorum. Bu Cuma itibariyle resmi açıklamada bulunacağım. Ama son 3 günlük vaka sayısı 4, 4, 7. Dün akşam 7 tane vaka geldi. Eğer böyle artış devam ederse belli noktalarda karantina olabilir. Sağlık bakanımız ve devlet büyüklerimizden gelen haberleri de vatandaşlarımızın dinlemesi gerek. Yarın Ereğli ve Zonguldak’ın mağdur olmaması için bizim bu işi nihayetlendirmemiz, iyileştirmemiz gerekiyor. Cuma günü açıklayacağım ama 130 üzerinde olduğumuzu söyleyebilirim. Kontrollü bir gidişat ama 1 bile bizim için kötü. 1’in kötü dediğimi enstantene de 7 tane vaka var diye akşam rapor almak beni üzüyor. Burada sağduyulu vatandaşımız olduğu gibi cesaretli vatandaşımız da var. Ama bu cesaretin sonu ne yazık ki hastanede bitiyor. Anne babasının hastalığıyla bitiyor. Korkarak ve üzülerek söylüyorum ki vefat ile bitiyor. Eğer bunlara maruz kalmak istemiyorlarsa dikkat edecekler. Otobüslerde dikkat edecekler, dışarıda dikkat edecekler. Geçen gün bir arkadaşla konuşuyoruz; Ben düğüne geldim, baktım düğün kalabalık geri çıktım dedi. Yani senin düğününe katılacağım diye kendi hayatımı riske atmama gerek var mı, yok. Dolayısıyla bu manada vatandaşımızda bilinçlendi. Ama bize bildirme konusunda eksikler. Bir yerde hata gözüküyorsa beni arayabilirler. Bu 7 vakanın bir kısmı köylerde bir kısmı mahallelerde. Ama 7 vakanın bir kısmıda mahalleden geçmiş, yakınlardan ailelere bulaşmış.”
Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindekiler yapılan basın açıklamasının ardından Erdemir Caddesi’nde ki AVM başta olmak üzere birçok iş yerini gezerek alınan önlemleri denetledi, çalışanları ve vatandaşları uyararak bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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